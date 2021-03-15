Hiranur Yitik bulundu mu? Müge Anlı - Hiranut Yitik nerede, kimdir?
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Hiranur Yitik bulundu mu? Müge Anlı - Hiranut Yitik nerede, kimdir?

15.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:49
Hiranur Yitik bulundu mu? Müge Anlı - Hiranut Yitik nerede, kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hiranur Yitik konusu ele alınıyor. Müge Anlı Hiranur Yitik bulundu mu? Müge Anlı - Hiranut Yitik nerede, kimdir?

Hiranur Yitik kimdir? Hiranur Yitik bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HİRANUR YİTİK BULUNDU MU?

13 yaşındaki Hiranur Yitik, Sultanbeyli'de kayboldu. Daha önceki zamanlarda da ortadan kaybolduğu söylenene Hiranur Yitik'i aramak için abisi yayına katıldı.

Evlerinin balkonundan atlayıp kaçan Hiranur'un gri bir arabayla gittiği söyleniyor.

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