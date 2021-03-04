Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi!

04.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:43
Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi!

Yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan sanatçı Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli? sorularının yanıtları aranıyor. Pek çok parçası yüz binlerce dinlemeye ulaşan Hiraizerdüş'ün şarkıları ve şarkı sözlerini sizler için derledik. İşte, Hiraizerdüş'ün hayatı ve biyografisi...

Şarkılarıyla geniş kitleler tarafından dinlenen Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli sorularının yanıtları aranıyor.

HİRAİZERDÜŞ KİMDİR?

HiraiZerdüş, 10 Ekim 1983 tarihinde dünyaya geldi. "Hiraizerdüş" mahlası ile tanınan yazarın gerçek ismi ise Hakan Bozdağ'dır. Artvin Şavşat doğumlu olan Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi'de geçirdi. Besteci, yazar, şair ve şarkıcıdır. Şiraz ve Şam bölgelerinde üç sene fen üzerine eğitim aldı. Burada kendisine "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" manasına gelen hiraizerdüş ismini takmıştır. İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen lehçelerde eserler yazmakta ve zaman zaman okumaktadır. HiraiZerdüş'ün ilk kitabı Elya olmuştur.

HİRAİZERDÜŞ ŞARKILARI

İçime Sevda Kaçar

Papatya

Dur Leyla

İki Günlük Dünya

Bu Kente Bir Daha Gel

Aşk Dediğin Ölmez Yok Yere

Selam Yolla

Roja Gı Bû Bûk

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman

Bi Gönlüne Ben Sığmadım

Sen de beni sevdin mi

Çok Özledim Seni

Leylak ve Anason

Bu Can Senin

Canına Can Al Beni

Dünyada Aşık Sevmezler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:44:13. #1.16#
title