Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi!

Yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan sanatçı Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli? sorularının yanıtları aranıyor. Pek çok parçası yüz binlerce dinlemeye ulaşan Hiraizerdüş'ün şarkıları ve şarkı sözlerini sizler için derledik. İşte, Hiraizerdüş'ün hayatı ve biyografisi...

Şarkılarıyla geniş kitleler tarafından dinlenen Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli sorularının yanıtları aranıyor.

HİRAİZERDÜŞ KİMDİR?

HiraiZerdüş, 10 Ekim 1983 tarihinde dünyaya geldi. "Hiraizerdüş" mahlası ile tanınan yazarın gerçek ismi ise Hakan Bozdağ'dır. Artvin Şavşat doğumlu olan Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi'de geçirdi. Besteci, yazar, şair ve şarkıcıdır. Şiraz ve Şam bölgelerinde üç sene fen üzerine eğitim aldı. Burada kendisine "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" manasına gelen hiraizerdüş ismini takmıştır. İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen lehçelerde eserler yazmakta ve zaman zaman okumaktadır. HiraiZerdüş'ün ilk kitabı Elya olmuştur.

HİRAİZERDÜŞ ŞARKILARI

İçime Sevda Kaçar

Papatya

Dur Leyla

İki Günlük Dünya

Bu Kente Bir Daha Gel

Aşk Dediğin Ölmez Yok Yere

Selam Yolla

Roja Gı Bû Bûk

Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman

Bi Gönlüne Ben Sığmadım

Sen de beni sevdin mi

Çok Özledim Seni

Leylak ve Anason

Bu Can Senin

Canına Can Al Beni

Dünyada Aşık Sevmezler