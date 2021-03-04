Hiraizerdüş kimdir, nereli? Hiraizerdüş şarkıları ve şarkı sözleri | Hiraizerdüş hayatı ve biyografisi!
Yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan sanatçı Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli? sorularının yanıtları aranıyor. Pek çok parçası yüz binlerce dinlemeye ulaşan Hiraizerdüş'ün şarkıları ve şarkı sözlerini sizler için derledik. İşte, Hiraizerdüş'ün hayatı ve biyografisi...
Şarkılarıyla geniş kitleler tarafından dinlenen Hiraizerdüş hakkında Hiraizerdüş kimdir, nereli sorularının yanıtları aranıyor.
HİRAİZERDÜŞ KİMDİR?
HiraiZerdüş, 10 Ekim 1983 tarihinde dünyaya geldi. "Hiraizerdüş" mahlası ile tanınan yazarın gerçek ismi ise Hakan Bozdağ'dır. Artvin Şavşat doğumlu olan Hiraizerdüş çocukluğunu Arhavi'de geçirdi. Besteci, yazar, şair ve şarkıcıdır. Şiraz ve Şam bölgelerinde üç sene fen üzerine eğitim aldı. Burada kendisine "kutsal iyiliğe giden yol karanlıktan geçer" manasına gelen hiraizerdüş ismini takmıştır. İbranice, Farsça, Kürtçe ve bunlara bağlı türeyen lehçelerde eserler yazmakta ve zaman zaman okumaktadır. HiraiZerdüş'ün ilk kitabı Elya olmuştur.
HİRAİZERDÜŞ ŞARKILARI
İçime Sevda Kaçar
Papatya
Dur Leyla
İki Günlük Dünya
Bu Kente Bir Daha Gel
Aşk Dediğin Ölmez Yok Yere
Selam Yolla
Roja Gı Bû Bûk
Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman
Bi Gönlüne Ben Sığmadım
Sen de beni sevdin mi
Çok Özledim Seni
Leylak ve Anason
Bu Can Senin
Canına Can Al Beni
Dünyada Aşık Sevmezler