Hipodromda satışa hazır fişekler halinde esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarmanın yaptığı çalışmada hipodromda satışa fişekler halinde esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yurtbaşı Beldesinde bulunan hipodromda arama yapıldı. Aramada, bir blokta bulunan otel kısmının 10 metre yanındaki arazide çuval içerisinde saklanılmış ve satışa hazır 36 fişek halinde toplam 369 gram esrar bulundu.

Uyuşturucu maddeyle bağlantılı şüphelinin tespit edilmesi çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA