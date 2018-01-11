Hipnobezite yöntemiyle zayıflamak mümkün

Sivas'ta Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Ertem Erdal Erşan, geliştirdiği hipnobezite yöntemiyle obezite hastalarına hipnoz ile ucuz tedavi imkanı sağlıyor

SİVAS - Sivas'ta Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Ertem Erdal Erşan, geliştirdiği hipnobezite yöntemiyle obezite hastalarına hipnoz ile ucuz tedavi imkanı sağlıyor.

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Psikiyatri uzmanı olan Doç. Dr. Ertem Erdal Erşan, Türkiye'de hipnobezite terimini ilk defa kullanarak kendisine gelen hastaları obezite hastalarını hipnoz ile tedavi ediyor. Yaklaşık 2 yıldır bu çalışma üzerinde veri toplayan Erşan, 181 hastayı 10 haftalık süreç ile tedavi ederek vücut kitle indeksinde azalma sağladı.

Hipnobezite tedavisinin amacının sağlıklı ve dengeli beslenmeyi bir davranış biçimi bir alışkanlık biçimi haline getirmek olduğu belirtilen Erşan, "Hipnobezite terim olarak hipnoz ve obezite kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.Bu terimi araştırdığım makaleler de ve literatürü inceledim.İlk defa birleştirip kullanan Türkiye ve dünya da literatür de benim. Ben buna hipnobezite diyorum. Hipnobezite hipnozun obezitenin tedavisi amaçlı kullanılmasıdır. Biliyorsunuz obezite çok çeşitli terapiler vardır. Burada ki amacımız her şey ilk başta kafada biter mantığıyla yola çıkıyoruz.Bir davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz. Yeme alışkanlığı davranışını değiştirme şeklinde oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli olduğunu yaptığımız çalışmalarda ortaya koymuş bulunmaktayız" dedi.

Tedavinin yapılışını anlatan Erşan, "Hastalarım genelde zayıflama olarak değerlendiriyor ama ben sağlıklı ve dengeli beslenme terimini kullanmaktayım. Biz hipnoz ile sağlıklı beslenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da verdiğimiz telkinlerimiz var. Bu telkinlerde bir amacımız sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmek. İki hipnozun temelinde olan iyi hissetmeyi sağlamaktır. Çünkü hastalarımız hipnobezite seanslarından sonraki yaptığımız bir çalışmada var bunla ilgili anksede ve depresyon düzeylerinin anlamlı bir şekilde de düştüğünü gözlemledik. Bunun yanı sıra kendilerini iyi hissettiklerini mutlu olduklarını ve aynı zamanda uyku problemleri olanların uyku durumlarının düzeldiğini, öfke kontrollerini sağladıklarını ve iletişimlerinde arttığını bize bildirmiştirler." ifadelerini kullandı.

Seans 10 hafta sürüyor

Erşan, yapılan çalışmada yaklaşık 2 yıl veri topladığını belirterek,"Toplam şu güne kadar 181 hasta bu seansları tamamlamış durumda. Bu seanslar haftalık olarak yapılmakta. ve en az 10 hafta sürüyor. On haftadan sonra kontrol seanslarımız var. Ama en az 10 hafta, haftalık olarak hastalarımızı çağırıyoruz. Hipnobezite seansına. İstatistiksel olarak da çok çok anlamlı düzeyde vücut kitle indeksinde anlamlı oranda azalma olduğunu gözlemledik. Yaş olarak 16 ile 72 arası 181 hastada yapılan çalışmada istatistiksel olarak P değerimiz 0.001 olarak çıkmıştır. Buda çok anlamlı olarak Hipnobezite'nin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

"Ucuz ve kolay yöntemdir"

Tedavinin avantajlarından bahseden Erşan, ucuz ve kolay bir yöntem olduğunu söyleyerek," Avantajlarına gelecek olursak, ucuzdur, kolay bir yöntemdir, herhangi bir kimyasal kullanılmadığından yan etkisi yoktur ve en önemlisi yapılan araştırmalarda ve benim yaptığım çalışmalarda şunu net olarak söyleyebilirim kalıcılığı daha fazladır. Kalıcılığının fazla olmasının nedeni hipnobezite de bizim amacımız sağlıklı ve dengeli beslenmeyi bir davranış biçimi bir alışkanlık biçimi haline getirmek. Alışkanlık haline geldiği zaman kalıcılığı daha fazla olmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de ilk defa Sivas'ta yapılıyor

Hipnobezite tedavisinin Türkiye'de ilk defa Sivas Numune Hastanesinde yapıldığını söyleyen Erşan,"Biz devlet hastanesinde yapıyoruz. Devlet hastanesi şartlarında Türkiye'de bu uygulamanın yapıldığı tek hastane bizim Sivas Numune Hastanesidir. Başka bir yerde yapıldığını duymadım. Hipnoterapi ile uğraşan birkaç tane psikiyatri arkadaşımız var, onlar tek tük yaptıklarını söylediler ama psikiyatrisiler arasında yoğun şekilde bu işi yapan hekim benim. ve Türkiye'de tek uygulanan Devlet Hastanesi bizim hastanemizdir. Devlet hastanesi şartlarından olduğu için giriş yapıyorlar sadece, normal muayene girişi yapıyorlar. Haftalık geliyorlar. Haftalık geldiği için kontrol sayıldığından ikinci haftada herhangi bir ücret kesilmiyor hastalardan. Diyelim ayda 4 kez geliyor hasta . Dört hafta olduğunu düşünürsek, iki haftasında giriş yapılıyor. İki haftasında da kontrol yapıldığı için herhangi bir ücret kesilmiyor. O da bugünün şartlarıyla muayene parası sanırsam 5 liradan 6 liraya çıktı. Yani iki tane ücret kesildiğini düşünürsek aylık 12 lira gibi bir ücret oluyor." dedi.