Hipertansiyon hastalarına "ilacınızı bırakmayın" önerisi
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Türkiye, Sağlık

Hipertansiyon hastalarına "ilacınızı bırakmayın" önerisi

Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı (HİPERDER) Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonu kontrol altına almak için kullanılan ilaçların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini arttırmadığını, hastaların bu ilaçlarını doktorlarına sormadan bırakmamaları gerektiğini belirtti.

26.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:16
Hipertansiyon hastalarına

Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı (HİPERDER) Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonu kontrol altına almak için kullanılan ilaçların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini arttırmadığını, hastaların bu ilaçlarını doktorlarına sormadan bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin şu anda önemli bir salgınla mücadele ettiğini, Sağlık Bakanlığının mücadele adına ciddi tedbirler aldığını söyledi.

Türkiye'de her 3 erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu, bu hastalığın mutlaka etkili şekilde tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Tengiz, bu hastaların pandemide yüksek risk altında olduğunu söylemenin tam olarak doğru olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Tengiz, "Koronavirüs, özellikle yaşlı hastalarda risk oluşturuyor. Onların da birçoğunda hipertansiyon olduğu için toplumda sanki hipertansiyonu olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu gibi yanlış bir algı oluşuyor." dedi.

"Koronavirüse yakalanma riski diğer hastalardaki risk kadardır"

Kendisinin de hipertansiyon hastası olduğunu, ilaç tedavisiyle kan basıncını kontrol altına almayı başardığını anlatan Tengiz, son günlerde özellikle hipertansiyon ilaçları hakında birçok spekülasyon yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Tengiz, şöyle konuştu:

"Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin enfeksiyon açısından risk oluşturduğu bilgisi doğru değil. Bu konuda Avrupa ve Türkiye Kardiyoloji Derneğinin bilimsel açıklamaları var. Bu konudaki söylentilerle ilgili elde edilmiş sağlıklı ve güvenilir kanıtlar bulunmamaktadır. Biz hipertansiyonla mücadele eden dernekler olarak bu ortaya atılan bilginin yanlış olduğunu her yerde anlatıyoruz. Tansiyon hastalarının da yeni tip koronavirüse yakalanma riski diğer hastalardaki risk kadardır. Hastalarımızın 'koronavirüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon ilaçlarını doktorlarına sormadan kendilerine göre bırakmaları kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumu gibi yaşamları adına daha büyük bir risk oluşturabilir."

Tengiz, bu süreçte hipertansiyon hastalarının ilaçlarına daha kolay ulaşması için Sağlık Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Biten ilaç raporlarının süresi hazirana kadar uzatıldı. Hastalarımızın rapor temini için hastanelere başvuru gereği kalmamıştır, ilaçlarını rahat bir şekilde eczanelerden temin etmekteler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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