Hip hop'tan, popping'e dansın kalbi İstanbul'da atacak

Breaking, hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style'ın 19 Haziran Cumartesi günü İzmir, 21 Haziran Pazartesi günü Ankara elemeleri tamamlandı. Yarın İstanbul'da yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirilecek ve yarışmanın Türkiye birincisi Güney Afrika'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull Dance Your Style 2021 dansın en iyilerini belirleyecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacak. Finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

JÜRİ KADROSUNDA TÜRKİYE VE DÜNYADAN İSİMLER VAR

Yarışmanın tecrübeli jürisinde hem Türkiye hem dünya dans sahnesinden başarılı isimler yer alıyor. Fransız hip hop dansçısı Kapela, kendi tarzını yarattıktan sonra bu alandaki özel figürleriyle daima örnek teşkil eden bir isim. Paris'te doğup büyüyen 35 yaşındaki Fransız dansçı Kapela, alanında son yılların en beğenilen isimleri arasında gösteriliyor. Justedebout, Summerdance4ever ve Cercle gibi dans dünyasının en itibarlı yarışmalarında da boy gösteren Kapela, 20 yıldan fazla süredir profesyonel olarak dans ediyor.

RED BULL DANCE YOUR STYLE HAKKINDA

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style, dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma formatında gerçekleşen dans yarışması olarak biliniyor. Bulunduğu şehrin kültürüne göre de şekillenen Red Bull Dance Your Style, İtalya'da popüler dansın figürleriyle geleneksel dansla buluşurken, Fransa'da sokak dansı ile Japonya'da ise takibi zor hızlı figürler izleyicileriyle yeniden şekilleniyor. Seyircinin kartlarını havaya (kırmızı veya mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, önce dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor. Red Bull Dance Your Style'a dair daha fazla bilgi için Red Bull/DanceYourStyle adresini takip etmek mümkün.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı