Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz
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Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında New York'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı.

20.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45

Tüm zamanların en büyük hip hop gruplarından biri. 1992 yılında 'ta kurulan Wu-Tang Clan'ın albümleri dünya çapında 40 milyondan fazla sattı. Grubun üyeleri 'deki Sole DXB Festivali'de sahneye çıkmadan önce kuliste euronews'e özel bir mülakat verdiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz
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