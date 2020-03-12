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Antalya, Şili, Ekonomi

Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu

Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu Antalya'da 1 milyon Avroluk Hint düğünü "300 kişilik düğün 3 gün 3 gece sürdü Şili'de yaşayan bir Hintli ailenin düğünü ilk kez Antalya'da yapıldı Inventum Global Kurucu ortağı Bünyat Özpak: "Çok ciddi bir...

12.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:54
Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu

Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu

Antalya'da 1 milyon Avroluk Hint düğünü

"300 kişilik düğün 3 gün 3 gece sürdü

Şili'de yaşayan bir Hintli ailenin düğünü ilk kez Antalya'da yapıldı

Inventum Global Kurucu ortağı Bünyat Özpak: "Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız, ileri tarihli işler iptal ya da tarih erteleme durumda. Genel olarak sektörde tarihin en zorlu döneminden geçiyor"

ANTALYA - Hindistanlı olup Şili'de yaşayan varlıklı ailelerinden bir çiftin düğünü, 300'yi aşkın davetlinin katılımıyla Antalya'da yapıldı. 1 milyon Avro'ya mal olan düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğünlerinden birisinin aile ve davetlilerinin geldiği Şili'de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye'de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünün temelinden sarsan korona virüs salgınına rağmen doğru iletişim ile düğünleri Antalya'ya getirmeyi başardı.

Titanic Mardan Palace'da gerçekleşen düğünde yaklaşık 350 kişilik misafir Güney Amerika, Şili'den getirildiği düğün için çok özel dekor ve etkinlikler hazırlandı. 4 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı. Gelin Roshni Uttamchandani farklı seremonilerde giyeceği kıyafetleri, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya'ya geldi. Şili'de yaşayan ailelerin düğünlerini yakın onlarca destinasyon ve otel arasından, Türkiye Titanic Mardan Palace'a getirmeyi başaran Inventum Global'in organize ettiği düğün göz kamaştırdı.

"1 milyon avroluk düğün"

Inventum Global Kurucu ortağı Bünyat Özpak, "Hindistan'dan Şili'ye üç jenerasyon önce göçen bir aile. Şili'ye göçen ailenin üçüncü jenerasyon çocuklarının düğünü. Şili'de ekimden bu yana devam eden halk ayaklanmaları var. Bazı konularda çok zorlandık, güney Amerika'dan İspanya'dan Meksika'dan misafirleri var. Ayaklanmadan çok etkilendi. Şili'den Antalya'da yapılmış ilk Hint düğünü bu böyle bir özelliği var. Zorlu bir dönemde. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi bir iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık. 300 kişilik bir düğün, 3 gün 3 gece sürdü. mutlu mesut düğünlerini yapıyorlar. Yüksek bütçeli, 1 milyon avro civarında."dedi.

"İptallerle karşı karşıyayız"

Seyahat ve turizm sektörünün krizlerden en çok etkilenen sektörler olduğunu dile getiren Özpak, " Etkinlik sektörü her şeyden çok etkileniyor. İki ay öncesinden etkilerin hissetmeye başladık ve hijyen önlemleri almaya başladık. Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Transfer arazları oteller hepsinde. Elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak sektörde. Tarihin en zorlu döneminden geçiyor. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal. Çok ciddi şekilde etkilenmiş durumdayız."ifadelerine yer verdi.

"Ertelemeler var"

İlerleyen dönemde çok Hint düğünü organizasyonları olduğunu ama hepsinin iptal yada tarih değişikliği noktasında olduğunu getiren Bünyat Özpak, "Bu dalga yayılarak havacılık ve konaklama sektörünü çok etkiliyor. Bizleri etkiliyor hep beraber önlem almamız gerekiyor."

Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Hintliler salgın dinlemedi, 1 milyon Avro bütçeli düğün için Antalya'da buluştu

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