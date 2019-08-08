Hintli RIL ve Kıvanç Tekstil pet şişeden kumaş üretecek

08.08.2019 14:13

Adana merkezli Kıvanç Tekstil, küresel karbon emisyonunun yüzde 10'undan sorumlu moda endüstrisi için çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek amacıyla, Hindistan merkezli polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL) ile güçlerini birleştirdi.

Reliance firmasının Recron® GreenGold elyaflarının Türkiye'deki tek distribütörü olan Kıvanç Tekstil, tüm müşterilerinin sürdürülebilir özellikli elyaf ve ipliklere daha kolay ulaşmasını sağlayacak ve Adana'daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden R|Elan ™ GreenGold iplik ve kumaş üretecek.

Kıvanç Tekstil'in RIL ile iş birliği ve distribütörlük anlaşmasına ilişkin detaylar, Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Kıvanç, Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ve Reliance Industries Limited Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen davette paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, RIL ile yapılan iş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını söyledi ve ekledi:

"Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık."

RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1.2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu nedenle artık moda endüstrisi yönünü değiştirmeli ve sürdürülebilir moda trend olmalı. Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014'de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90'ını geri dönüştürüyoruz."

GreenGold kumaşlarının özellikleri

· Karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor

· Kullanılan suyun yüzde 90'ı geri dönüştürülüyor

· Zararlı gübre ve zirai ilaç kullanımını azaltıyor

· Üstün beyazlık, renk çeşitliliği, boya garantisi, dayanıklılık sunuyor

· Antimikrobiyal özelliklere sahip

· Yakın gelecekte block chain temelli takip edilebilir QR kod sistemine geçmesi bekleniyor



Kaynak: DHA

- İstanbul