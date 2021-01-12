Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı
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Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı

12.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:53
Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı

Hint Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla rekor kırdı.

Hint Havayolları Air India'nın tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hindistan havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla rekor kırdı.

Hindistan'ıın Havayolları Air India'nın kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hint havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.Söz konusu uçuşun, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak kayıtlara geçti. ABD medyası, 4 kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdüğünü aktardı.

"HİNDİSTAN HAVACILIK TARİHİNDE YENİ DÖNEM AÇTIK"

Kaptan pilot Zoya Aggarwal uçuşun ilk ayağını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan medyasına verdiği röportajda, "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" ifadelerini kullandı.


- Hindistan
Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı
Hintli kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla havacılık tarihinde rekora imza attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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