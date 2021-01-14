Hintli kadın nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti
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Hintli kadın nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

14.01.2021 20:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:26
Hintli kadın nehrin kıyısında ölüme 'selfie' çekti

Hindistan'da nehir kenarında selfie çeken kadın, arkasından geçerken düşen bir adamın kendisine çarpmasıyla nehre düştü.

Hindistan'da nehir kenarında selfie çeken kadın, arkasından geçerken düşen bir adamın kendisine çarpmasıyla nehre düştü. Akıntıya kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde meydana geldi. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu nehre düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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