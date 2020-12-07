Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı
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Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı

07.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:10

Hindistan'da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi.

Hindistan'da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada. Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi. Korona virüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.

(İHA)

Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı
Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı
Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı
Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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