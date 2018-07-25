Hintli Baba Başka Bir Kasttan Evlenmek İsteyen Kızını Diri Diri Yaktı

Dünya, Hintli babanın başka bir kasttan evlenmek isteyen kızını diri diri yakması haberiyle sarsıldı.

Hindistan'dan 19 yaşındaki Laxmi Bai isimli bir kız, erkek arkadaşı Rajkumar ile evlenmek için evlenme dairesine gitti.

KIZININ ÜZERİNE GAZ YAĞI DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Evlenme dairesi yetkilileri kızdan evlilik için yaşının uygun olduğunu gösteren belgeler getirmesini istedi. Bunun üzerine kız belegeleri getirmek için babasının evine geldi. Kızının evlenmek istediği kişinin başka bir sınıftan olduğu bu evliliğe karşı çıkan baba, kızının üzerine gaz yağı döktükten sonra ateşe verdi.

19 yaşındaki Laxmi Bai

KIZIN BABASI VE AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Komşular genç kızın çığlıkları üzerine eve geldiler ama kızı yanmaktan kurtaramadılar. Eve gelen polis, baba ve kızın 28 yaşındaki ağabeyi Rajendra Yadav'ı gözaltına aldı. Polis, genç kızın babasının kızından ilişkisini bitirmesini istediği kız kabul etmeyince babasının sinirlenip kendisini yaktığı ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.