Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü
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Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü

Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.

26.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:42
Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü

Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.


Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'nın Hacı Pir bölgesinde Hint askerleri tarafından ateşkes ihlali yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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