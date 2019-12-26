Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü
Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.
26.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:42
Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint ve Pakistan askerleri arasında karşılıklı açılan ateş sonucu son 36 saatte iki taraftan toplam 6 asker öldü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'nın Hacı Pir bölgesinde Hint askerleri tarafından ateşkes ihlali yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com