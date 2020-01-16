Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda
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Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda

1500 Hintli usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. Pastanın 2018'de Çin'de yapılan 3,2 kilometre uzunluğundaki meyveli kekin rekorunu kırması bekleniyor.

16.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:12
Hint ustalar 6,5 kilometre uzunluğunda pastayla Guinness yolunda

'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı.


Kerala Fırıncılar Derneğince (BAKE) düzenlenen etkinlikte pastanın yapılması için kentin sahil şeridinde binlerce masa dizildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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