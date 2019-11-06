Hint siyasetçi, hava kirliliği için Pakistan ve Çin'i suçladı

06.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:42

Hindistan'ın iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Uttar Paradeş eyaleti başkanı Vineet Sharda, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere, ülkenin kuzeybatısındaki hava kirliliğinin sebebinin Hindistan ve Çin'in gönderdiği zehirli gazlar olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin kuzeybatısındaki hava kirliliğine ilişkin açıklamalar yapan Sharda, kirliliğin sanayi ve çiftçilerden kaynaklanmadığını söyledi.

Sharda, sanayi gazlarını havaya salan fabrikalar ve anız yakan çiftçileri savunarak, "Sanayici ve çiftçimiz ülkemizin bel kemiğidir, kirliliğin suçu onlara atılamaz." ifadesini kullandıktan sonra Pakistan ve Çin'i suçladı.

İki ülkenin Hindistan'dan korktuğu için böyle bir yöntem kullandığını belirten Sharda, "Hindistan'dan korkan komşularımızın havaya zehirli gazlar salma ihtimali var. Bence Pakistan ve Çin, bizden korkuyor." iddiasında bulundu.

Sharda, Pakistan'ın Hindistan'a karşı hiçbir savaş kazanamadığı için ülke havasını zehirlemeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA