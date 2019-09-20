Hint saldırıları artsa da Keşmirliler evlerini terk etmek istemiyor

20.09.2019 12:00

Tarihi Cammu ve Keşmir'i ikiye ayıran Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Azad Cammu ve Keşmir'de yaşayanlar ve burada görev yapan askerler, Hint saldırılarının artmasına rağmen bölgedeki köylülerin evlerini terk etmediğini söylüyor.

Hindistan'ın kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardınan Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimi gözlemleyen Türk gazeteci heyeti, Azad Cammu ve Keşmir'in Chakoti bölgesinde yerel halk ve askeri yetkililerle bir araya geldi.

Keşmir topraklarında Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes hattının uzunluğu 780 kilometreyi buluyor. Derinliği 4-5 kilometre arasında değişiyor. Yüksek engebeler ve ormanlık alanlarla kaplı bu hat, Keşmirlilerin köylerini ve ailelerini bölmüş durumda.

Hattın bir bölümünü oluşturan Jhelum Vadisi'nden akan nehir, iki orduyu birbirinden ayırıyor. Buna karşın Pakistan ve Hint askeri noktaları arasındaki mesafenin, göz teması kurmaya yetecek şekilde 70 metreye düştüğü yerler var.

Hattın Pakistan tarafında bulunan askerler, son yıllarda Hindistan tarafından Pakistan tarafına yapılan taciz atışları ile hedef gözeterek yapılan atışlar sonucu iki ülke arasındaki ateşkesin binlerce kere Hint güçlerince ihlal edildiğini kaydediyor.

Hint askerlerinin hemen karşısındaki evlerde yaşayan Keşmirli köylüler ise kendilerini hedef alan saldırılara karşın yerlerinden ayrılmak istemiyor, güvenli yerlere göç etmeyi kabul etmiyorlar.

Yurtlarında yaşamakta ısrarlılar

Keşmirli Muhammed Arşad Abbasi, Kontrol Hattı'nda yaşayan Keşmirlilerin tüm düzenlerinin Hint askerlerinin saldırıları nedeniyle bozulduğunu belirtse de köyünden ayrılmak istemediğini söylüyor.

"Biz, Kontrol Hattı'ndaki tüm saldırılara katlandık ancak hattın Hindistan tarafındaki kardeşlerimizin gördüğü zulümlere artık dayanamıyoruz. Hattın karşısına geçip oradaki kardeşlerimizi kurtarmak, sıkıntılarına son vermek ve onlarla birlikte yaşamak istiyoruz." diyen Abbasi, köyünden daha güvenli yerlere taşınmamasının sebebini, "Burası benim vatanım. Neden terk edeyim?" sözleriyle açıklıyor.

Abbasi, Kontrol Hattı'nda yaşayan köylüler dünya ülkelerinin zulme ses çıkarmasını beklediklerini de söylüyor.

Keşmirli Muhammed Nazır Mınaz da "Ben doğduğumdan beri bu acıyı çekiyorum." diyerek anlattığı Keşmir sorunu karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasına, "Üzüldüğüm tek şey Türkiye dışında bütün dünyanın bizim durumumuza sessiz kalması. Bu olay onlar sessiz kaldığı için buraya kadar geldi." diyor.

Mınaz, Keşmir'in gerekirse savaşla kurtarılmasına inanıyor.

"Hint ordusu misket bombası kullanıyor"

Hint bayrağı ve askerlerinin çıplak gözle görülebildiği Chakoti-Uri geçiş noktasında Türk medya heyetiyle görüşen Pakistanlı komutan Muhammed Ömer, Hindistan'ın 2003'te 36 kez ateşkes ihlali yaptığı Kontrol Hattı'nda bu sayının 2018'de 3 bin 348'e ulaştığını, Eylül 2019'a kadar ise sayının 2 bin 233 olduğunu anlatıyor.

Ömer, Kontrol Hattı'nın çevresinde yaşayan Keşmirli köylüleri korumak için burada Pakistan askeri bulunduğunu, gerektiğinde saldırı yapılan yere ateşle mukabele ettiklerini belirtiyor.

Hindistan güçlerinin ihlallerinin hızla arttığına işaret eden Ömer, "Hindistan, Keşmir'in işgal ettiği kısmında tansiyonu artırdıktan sonra geçen mart ayından bu yana, buradaki ailelerin geçiş noktalarını kullanarak birbirini görmesini de engellemeye başladı. Hint askerleri ateşkes hattındaki köylülere korku salmak için zaman zaman onlara ateş açıyor. Mayın, siper, hendek ve tel tarzı engellerle geçişlerini durdurmaya çalışıyor. Ayrıca Hint ordusu misket bombası kullanıyor. Patlamayan parçacıkları uzun süre köylüler için büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor." diyor.

Ömer, Hindistan kontrolündeki Keşmir topraklarında yaklaşık 700 bin asker bulunduğunu ve neredeyse her 11 Keşmirliye karşılık bir Hint askeri düştüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletlerin (BM) Pakistan ve Hindistan tarafında gözlem görevlileri var. Bizim tarafımızdaki Keşmir topraklarında BM yetkilileri her türlü serbestliğe sahipken Hint tarafı yetkilileri ofise kapatmış durumda. Dışarı çıkıp çalışmalarına izin vermiyor." ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: AA