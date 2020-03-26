- Hint restoranından doktorlara ücretsiz yemek desteği - Hint restoranından doktorlara ücretsiz yemek desteği Polonya'da bulunan bir Hindistan restoranı, korona virüsü ile mücadele kapsamında doktorlara destek olmak amacıyla 4 hastaneye ücretsiz yemek dağıtıyor.

- Hint restoranından doktorlara ücretsiz yemek desteği

VARŞOVA - Polonya'da bulunan bir Hindistan restoranı, korona virüsü ile mücadele kapsamında doktorlara destek olmak amacıyla 4 hastaneye ücretsiz yemek dağıtıyor.

Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, dünya genelinde yürütülen korona ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları en ön saflarda savaş vermeye devam ediyor. Çeşitli ülkelerde sağlık çalışanlarına yönelik alkışlı destek gerçekleştirilirken Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Hindistan restoranı doktorlar için örnek bir adım attı. Doktorların yemek problemini çözmek isteyen restoran, kentte bulunan 4 hastaneye ücretsiz öğlen yemeği dağıtıyor. Sosyal medya üzerinde bir sayfa oluşturan restoran sahibi, doktorların taleplerine hızlıca yanıt vermeyi amaçlıyor.

Restoran sahibi, korona virüs salgını son bulana dek bu uygulamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA