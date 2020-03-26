Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi.

Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hindistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polis sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIHindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının Hindistan'ı virüsten korumak için alındığı belirtti. Yasağa göre, sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya çalışanları sokağa çıkabilecek. Yasağın ise 3 hafta süreceği ifade edildi.HİNDİSTAN'DA SON DURUMHindistan'da koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 694 olarak duyurulurken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak açıklandı.

Görüntü Dökümü-----------------------------------Hint polisinin sokaktakileri sopalarla dövmesi

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Kaynak: DHA