Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı
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Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı

Hint polisi, başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslami Kütüphanesi'nde ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdı.

17.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:01
Hint polisi, Müslüman öğrencilere kütüphanede copla saldırdı
–Hint polisi, başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslami Kütüphanesi'nde ders çalışan Müslüman öğrencilere saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve dakikalarca süren coplu saldırı büyük tepki çekti.

Görüntüler ülkede 'Vatandaşlık Yasası'nın protesto edildiği günlerde, Aralık ayında kaydedildi. Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerde polislerin kütüphaneye girdiği ve ders çalışan Müslüman öğrencilere coplarla saldırdığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Saldırı görüntüleri/ güvenlik kamerası


Kaynak: DHA
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