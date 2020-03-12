Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulduktan sonra İstanbul'a getirilen şüpheli Ergin Aktaş tutuklandı.

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulduktan sonra İstanbul'a getirilen şüpheli Ergin Aktaş tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmek için açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 20 Aralık 2019'da işlenen cinayetin ardından, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul polisi, yaklaşık 3 aydır Sri Lanka polisi tarafından gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş'ın iadesini istedi. Şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için Türk polisi ile Interpol ortak çalıştı.

Yürütülen çalışma sonucunda, Sri Lanka yönetiminin şüpheliyi iade etmeye karar vermesi üzerine İstanbul polisi, Interpol ekipleriyle birlikte Ergin Aktaş'ı Türkiye'ye getirmek için Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gitti.

Ekipler, Kolombo'da teslim aldıkları şüpheli Aktaş'ı, Türk Hava Yollarının TK 0731 sefer sayılı uçağıyla saat 06.00'da İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan Ergin Aktaş, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ergin Aktaş'ın savcılıkça ifadesi alındı.

Aktaş, ifadesinde, olaydan önce yaklaşık 1 aylık süreçte halüsinasyonlar gördüğünü anlatarak, uyandıktan sonra kaptan Bora Ekşi'yi farklı bir surette görmesi nedeniyle kendisini kaybedip olayı gerçekleştirdiğini, psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Savcılık, şüpheli Aktaş'ı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı Ergin Aktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA