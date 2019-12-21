Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet
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Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce Karadeniz adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.

21.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:55
Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde dehşet

Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yola çıkan İnce adlı yük gemisinde, geminin makine yağcısının bıçaklı saldırısına uğrayan kaptan hayatını kaybetti, 2 mürettebat da yaralandı.

İnce Karadeniz adlı yük gemisi, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan yük alarak Hint Okyanusuna açıldı. Seyir halinde bulunan gemide, makine yağcısı Ergin A. daha önce tartıştığı öne sürülen kaptan Bora Ekşi'yi boğazından bıçakladı. Olay esnasında saldırıyı önlemek isteyen 2 mürettebatı da yaralayan Ergin A., mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi. Kaptan Bora Ekşi gemide hayatını kaybederken, geminin rotası adli işlemler nedeni ile Sri Lanka'ya çevrildi.

Şirketten açıklama

Konuyla ilgili İnce Denizcilik Şirketi tarafından açıklamada, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz adlı gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu gemi kaptanımız vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Türk Konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariyle Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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