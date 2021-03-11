Hint Okyanusu'nda Türk gemisinin kaptanını öldüren sanığa ağırlaştırılış müebbet ve 74 yıl hapis istemi

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve gemi personelini de yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Ergin Aktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve gemi personelini de yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Ergin Aktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ergin Aktaş ve avukatı ile maktul Bora Ekşi'nin ailesi ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından duruşma salonunda açıklanan mütalaada, 20 Aralık 2019'da sabah erken saatlerde Hint Okyanusu'nda seyretmekte olan İnci Karadeniz adlı gemide yağcı olarak çalışan Ergin Aktaş'ın, geminin birinci kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürdüğü, kendisine müdahalede bulunan Taşkın Yılmaz ve Sedat Kartal'ı ise yaraladığı belirtildi.

Sanığın Sri Lanka soruşturma makamları tarafından gözaltına alındığı, sınır dışı işlemiyle Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındığı kaydedilen mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve akıl hastalığı tespit edilmediği, suç tarihinde ve takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

Mütalaada sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra; 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla, "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, 3 kişiye karşı "basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya, 2 kişiye karşı "silahla tehdit" suçundan 4 yıldan 10 yıla ve "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 aya olmak üzere toplamda 41 yıl 6 aydan 74 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Müştekiler, sanığın indirimsiz olarak en ağır cezayı almasını talep ederken bir müdahil avukatı, sanığın tüm gemi personelini öldürmeyi amaçladığını öne sürdü.

Sanık Aktaş ise, "Gemi kaptanımı psikolojik rahatsızlık geçirdiğim için öldürdüm. Kendisiyle ilişkilerimiz gayet iyiydi. Onu öldürmem için bir neden yoktu." ifadelerini kullanırken, sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tarafların süre talebinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

???????Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı.

Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan ve burada 3 gün gözaltında tutulan Aktaş, Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aktaş'ın, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar