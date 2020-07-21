Hint Okyanusu'nda ABD-Hindistan tatbikatı ABD ve Hindistan donanmaları, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenledi.

ABD ve Hindistan donanmaları, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenledi. Tatbikata, ABD'nin uçak gemisi ve çok sayıda güdümlü füze destroyeri katıldı.

ABD ve Hindistan donanması, Hint Okyanusu'nda ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, dünya basınında 'Çin'e bir mesaj' olarak değerlendirildi. ABD Deniz Kuvvetleri'nin 'Yüzen Kale' olarak bilinen USS Nimitz adlı uçak gemisinin yanında, çok sayıda güdümlü füze destroyeri de tatbikatta yer aldı. Nimitz'in komutanı Amiral Jim Kirk tatbikata ilişkin, "Nimitz ve Reagan uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, Güney Çin Denizi'nde, kurallara dayalı bir uluslararası düzene ve bölgedeki müttefiklerimize, ortaklarımıza olan bağlılığımızı güçlendirmek için faaliyet göstermektedir" dedi. Hindistan, daha önce Fransa ve Japonya ile de ortak tatbikat yapmıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN KRİZİ

İki büyük Asya ülkesi Hindistan ve Çin arasındaki sınır anlaşmazlıkları, bazı çatışmalara neden oldu. 1962'de Hint-Çin Savaşı ve 1967'de sınırlı bir savaşın yanı sıra, 2017'de Doklam'da ve doğu Ladakh'taki en son çatışma 15 Haziran'da gerçekleşti. Hindistan'ın doğu Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde bir subay da dahil olmak üzere 20 asker kaybettiği, Çin'in de 'teyit edilmemiş' sayıda zayiat verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA