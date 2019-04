Hint Modacı Tahiliani İstanbul'da Defile Düzenledi (2) - İstanbul

Hindistan'ın kültür ve sanatını Türkiye'ye taşıyan "Boğaziçi'ndeki Hindistan" adlı festival kapsamında "Hint Modasının Geçmişi ve Rönesansı" isimli defile düzenlendi.

Ünlü Hint moda tasarımcısı Tarun Tahiliani'nin hazırladığı defile, Hindistan Büyükelçiliği himayesinde The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirildi.

Defile öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivalini Türkiye'ye getirmekten çok mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi 4 farklı şehirde 9 farklı büyük etkinlik yapacağız. Festival sayesinde kültürümüzü, müziğimizi, Bollywood danslarımızı buraya getiriyoruz. Ayrıca yemek festivali de düzenleyeceğiz." dedi.

Bhattacharyya, festival aracılığıyla iki kültürü birbirine yakınlaştırmak istediklerini söyleyerek, "Türkleri daha iyi tanımayı ve onlarla arkadaştan öte olmayı umuyoruz. Modern zamanlarda daha güçlü bir ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bütün ilişkilerde, kültür en güçlü köprüdür." diye konuştu.

"Modamızda İslami motifleri kullanıyoruz"

Modacı Tarun Tahiliani ise Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve burayı çok sevdiğini dile getirerek, İstanbul'un heyecan verici bir şehir olduğunu ifade etti.

Tahiliani, tasarımlarında Osmanlı motiflerinden ilham aldığına işaret ederek, "7 tane tasarımcı dün bütün günü Topkapı Sarayı'nda geçirdik. İstanbul Hindistanlılar için gerçekten bir ilham merkezi. Ayrıca biz modamızda İslami motifleri kullanıyoruz. Bu yüzden İstanbul bizim için harika bir kaynak. Bir tasarımcı olarak, buradaki ilhamı görmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu

Tasarımlarında ayrıca geleneksel ile modern Hint modasını bir araya getirdiğini aktaran Tahiliani, şunları anlattı:

"Bugün aslında çok daha genişletilmiş bir perspektifle moda dünyasından olmayan dinleyicilere Hint modasının evrimi hakkında konuştuk. Çünkü daha önceleri Hint modası Batının yapılanması içerisinde kendine yer bulamıyordu. Daha çok dokuma üzerine olmasından kaynaklıydı. Bugün ise İslami motiflerin de etkisiyle çok güzel bir noktaya geldik. Geçmişe göre bugün moda değişti ve ardından İngilizlerin gelişiyle Hindistan Batı modasına ayak uydurdu ve bu uyum Çağdaş Hint modasının canlanmasını sağladı."

Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Tahiliani, "Hindistan için herhangi bir konuda genelleme yapılamaz, Türkiye hakkında yapılamayacağı gibi. Hindistan neredeyse bütün Avrupa'nın bir ülkede toplanmış hali. Konuşulan dil, yemekler kuzeyinden güneyine hepsi çok farklılık gösteriyor. İklimi bile farklı, tarihi farklı ama tabii ki modernite ve teknoloji her şeyi daha farklı hale getiriyor. Fakat geçmişten bize kalan miras adına çok gururluyuz. Hindistan'da şu an her alanda çok büyük bir canlanma var. Bu harika bir şey." diye konuştu.

Geleneksel müzikten Blues ezgilerine kadar uzanan eklektik bir programa sahip olan festival kapsamında Blues&Soul Funk grubu Soulmate 17 Nisan'da Ankara, 19 Nisan'da İstanbul'da sahne alacak. Geleneksel Odissi dansı gösterisiyle Nrityagram - Smarana ise 24 Nisan'da İstanbul'da, 26 ve 27 Nisan'da Ankara'da performans sergileyecek.

Çağdaş halk ozanı Harpreet ise 17 Nisan'da Ankara, 20 Nisan'da Konya ve 22 Nisan'da İstanbul'daki konserleriyle Rumi ve Faiz gibi ünlü şairlerin şiirlerini Hint halk müziğiyle birleştirecek. 20 Nisan'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde festivale özel bir kürasyonla sahneye çıkacak olan Harpreet, Gilles Chuyen'in Sufi dansıyla birlikte Rumi'nin şiirine ses verecek.

Mahatma Gandi'nin 150. yaş günü etkinliklerle kutlanacak

Mahatma Gandi'nin 150. yaş günü kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ünlü kuklacı Dadi Pudumjee'nin Ishara Kukla Tiyatrosu, Gandi'nin pasif direniş (Satyagraha) mesajlarını 18 ve 19 Nisan'da Ankara'da, 22 Nisan'da ise İstanbul'da sözsüz bir performansla izleyicilere anlatacak.

Ankara'daki Milli Kütüphane ünlü foto muhabiri Kulwant Roy'un Mahatma Gandi'nin nadir arşiv fotoğraflarından oluşan koleksiyonuna 24 - 28 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

A.K. Chettiar tarafından Gandi hayattayken çekilen belgesel film sergi boyunca yine Milli Kütüphane'de izlenebilecek.

Bollywood dansları, yoga ve Ayurveda atölyeleri düzenlenecek

Bollywood filmlerinin ünlü koreografı Gilles Chuyen, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek workshoplarda Bollywood danslarının püf noktalarını öğretecek.

Festivalin destekleyicilerinden Hindistan Tamamlayıcı ve Alternatif Terapiler Bakanlığı ile Hindistan Hükümeti festival boyunca yoga sanatı ve teknikleri ile Ayurveda antik bilim ve refahı üzerine atölye çalışmaları da yapacak.

