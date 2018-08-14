Hint Kenevirlerini Sularken Yakalandı
TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda E.D., ektiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.
TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda E.D., ektiği Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.
Tokat'a bağlı Emirseyit beldesinde ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda E.D. kenevirleri sularken suçüstü yakalandı. 54 kök Hint keneviri sökülerek İl Gıda Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha edildi. Şüpheli E.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
FOTOGRAFLI - Tokat