Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, dikili vaziyette 865 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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