Hint keneviri operasyonunda karı koca gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale Mahallesi'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda toplam 107 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi'nde 2 şahsın Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden 71 yaşındaki M.Ş. ile 63 yaşındaki eşi Ş.Ş.'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada evin bahçesinde toplam 107 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri imha edilirken; şüpheli karı koca işlemleri için Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA