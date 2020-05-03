Hint keneviri ekti, "Sokağa çıkamayınca kendim ürettim" dedi
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Hint keneviri ekti, "Sokağa çıkamayınca kendim ürettim" dedi

Hint keneviri ekti,
03.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:30

Antalya'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Antalya'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. 25 kök kenevir ele geçirilen olayda şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, uyuşturucu temin edemeyince kendisinin yetiştirdiğini iddia etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgar-Taşağıl Mahallesi'nde ikamet eden A.K. isimli şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Manavgat Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve A.K. yakalandı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile A.K. hakkında yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılarak ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

A.K.'nin ifadesinde korona virüs yüzünden evden çıkmadığını, esrar bulamayınca kendi ihtiyacı olan esrarı temin etmek için kenevir ektiğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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