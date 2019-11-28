Hint keneviri eken sanığa hapis cezası

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:25

Bolu'da 673 kök hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan Hasan Berber, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.



Olay, 2018 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir tarlaya hint keneviri ekildiği tespit edildi. Tarlaya yapılan operasyon sonucunda 673 kök hint keneviri ele geçirilirken, olay yerinde yakalanan Hasan Berber gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan Hasan Berber, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olayın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Hasan Berber, hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaasında kişisel kullanımın üzerinde ekim yapıldığını ve "Uyuşturucu Madde İmal Etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Açıklanan mütalaanın ardından mahkeme heyeti sanık Hasan Berber'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA