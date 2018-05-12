Hintli İş Adamı İzmir'de ATV Aracının Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
İzmir'e tatil için gelen Hintli iş adamı Shrikant Gantate Joshi ATV aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'e tatil için gelen Hint işadamı ATV aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
TATİL İÇİN İZMİR'E GELMİŞTİ
Alınan bilgiye göre, Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi (61), geçen ay tatil için İzmir'e geldi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık bir ay önce Urla ilçesinde dağlık arazide ATV aracıyla gezinti yaparken aracın devrilmesi sonucu yaralanan Joshi, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ HİNDİSTAN'DAN GELEN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Joshi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Hindistan'dan gelen yakınlarına teslim edildi.
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