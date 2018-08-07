Hint Düğünleri 2019'da Türkiye Ekonomisine 1.5 Milyar Dolar Katkı Yapacak

Düğünleri için yılda 40 milyar dolar harcayan Hintliler'in, Türkiye'de yılda en fazla 10 kez yapılan düğünlerinin sayısının 50'ye çıkması durumunda ülkeye 1.5 milyar dolar katkı sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Hindistan'a yaptığı ziyaretin ardından hareketlilik kazanan Hint düğünleri ülkede her yıl pazar payını artırmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı resmi iş ziyaretine de katılan LifeGroup Yönetim Kurulu Başkanı Erdem İpekçi'nin konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

"Hintliler, kendi kurulumlarını yapmak için oldukça geniş alanlara ihtiyaç duyuyorlar. İstanbul'un en iyi davet ve etkinlik mekanı seçilen Life Park ile biz onlara ihtiyacı olan alanı sunuyoruz. Organizatörlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda 2019'da Life Park'ta 10 Hint düğünü gerçekleşmesini hedefliyoruz"

"Hindistan'da yılda 10 milyonu aşkın düğün gerçekleşiyor. Yaklaşık 1.3 milyar insan ile 250 milyon aile ile her sene yüzde 20 büyüyecek bir düğün pazarından bahsediyoruz. Düğün de takılan altınlar yıllık 300 - 400 tonu geçiyor ve Hindistan'daki düğün sezonu başladığı zaman neredeyse Dünya Altın Borsası'na kadar etki ederek altın fiyatlarını yükseltiyor."

"Türkiye'ye gelen düğünler bir milyon dolar ile beş milyon dolar arasında değişen bütçeye sahip. Son iki senedir yıllık beş ile 10 arasında düğün gerçekleşiyor. Ancak ülkenin kazanabilmesi için amaç, ülkede minumum 50 düğünyapmak olmalı. Sadece bu düğünlerden ülkemize ortalama 1.5 milyar dolarlık bir katkısı olabilir. Türkiye'ye gelen bir düğünde direkt olarak 20 hizmet kalemi ve dolaylı 50'ye yakın farklı kalemler gelir kazanıyor. Uçak, konaklama, araç transfer, yemek-catering, süsleme, dekorasyon, teknik firmaları, şov hizmetleri, mobilya üretim, güvenlik, karşılama hizmetleri, yarı zamanlı personel karşılama gibi pek çok farklı hizmet kalemi ekmek yiyor." - İstanbul