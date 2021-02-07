Hint çift su altında evlenmek için dalış yaptı
07.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:20
Hindistan'da bir çift su altında evlenmek için dalış yaptı.
Hindistan'da bir çift su altında evlenmek için dalış yaptı.
BBC'nin haberine göre, Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'deki sahilde V Chinnadurai ve S Swetha çifti denizin 20 metre altında evlendi.
Hindu geleneklerine göre düzenlenen evlilik töreninde çift geleneksel kıyafetler giydi ve su altında birbirlerine çelenk sundu.
Damat Chinnadurai'nin lisanslı dalgıç olduğu, Swetha'nın ise düğüne aylar kala dalış eğitimleri aldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere