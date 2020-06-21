Hint askerlerinden Pakistanlı sivillere saldırı: 1 çocuk öldü
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Hint askerlerinden Pakistanlı sivillere saldırı: 1 çocuk öldü

Hindistan askerlerinin, Keşmir bölgesinde Pakistanlı sivillere ateş açması sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi ve erkek kardeşi ise yaralandı.

Hint askerlerinden Pakistanlı sivillere saldırı: 1 çocuk öldü
21.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:57

Hindistan askerlerinin, Keşmir bölgesinde Pakistanlı sivillere ateş açması sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi ve erkek kardeşi ise yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint askerlerinin Keşmir bölgesinin Pakistan tarafındaki sınır köylerine havan mermisi attığı ve uzun menzilli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Hint askerlerinin saldırısı sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, annesi ve erkek kardeşinin ise yaralandığı bildirildi. Pakistan ordusunun gece saatlerinde düzenlenen saldırıya etkili bir şekilde karşılık verdiği ifade edildi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Hint askerlerinin havan mermisi saldırısı sonucu köylerdeki evlerde hasar meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan, Hindistan tarafından yapılan açıklamada ise ilk önce Pakistan tarafından havan mermisi atıldığı ve 5 Hindistanlı sivilin yaralandığı belirtildi. - KEŞMİR

Kaynak: İHA

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