Hint Askerinin Açtığı Ateş Sonucu 2 Pakistanlı Sivil Öldü

Hint ordusunun, Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu Pakistanlı 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.



Pakistan basınındaki haberlere göre, Hint askerinin açtığı ateşte, Pakistan'ın kontrolü altındaki Azad Keşmir'in Ponçh ilçesine bağlı köydeki 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Yaralılar, tedavileri içini Kuhata'daki askeri hastaneye kaldırıldı.



Pakistan ordusunun, Hint ateşine karşılık verdiği belirtildi. Hint basını da sınırdaki çatışma nedeniyle Pakistan'ı suçladı.



Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.



Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.



Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor.