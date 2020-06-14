Hint aktör evinde ölü bulundu
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Hint aktör evinde ölü bulundu

Hindistan'ın ünlü Bollywood sinemasının tanınan oyuncularından 34 yaşındaki Sushant Singh Rajput'un, Mumbai'deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Hint aktör evinde ölü bulundu
14.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:27

Hindistan'ın ünlü Bollywood sinemasının tanınan oyuncularından 34 yaşındaki Sushant Singh Rajput'un, Mumbai'deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, ödüllü oyuncu Rajput'un evinde asılı halde bulunduğunu belirtti.

İntihar ettiğinden şüphelenilen Sushant Singh Rajput'un eski menajeri 28 yaşındaki Disha Salina da 8 Haziran'da ölü bulunmuştu. Salina'nın ölüm nedeni kesin olarak belirlenememiş, ancak intihar etmiş olabileceği belirtilmişti.

Hint polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, sosyal medyada aralarında Başbakan Narendra Modi ve Bollywood sineması oyuncularının da bulunduğu çok sayıda kişi, ünlü aktörün ölümden duydukları üzüntüyü belirten mesajlar yayımladı.

Genç aktör 2014'te Aamir Khan ile birlikte rol aldığı "Peekay", 2016'da "M.S. Dhoni: The Untold Story" filmleri ve çeşitli televizyon programlarındaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Bollywood sineması oyuncularından 53 yaşındaki Irrfan Khan 29 Nisan'da, 67 yaşındaki Rishi Kapoor 30 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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