Hınıs ve Palandöken İlçelerinde Kavga: 15 Yaralı

Erzurum'un Hınıs ve Palandöken ilçelerinde husumetli aileler arasında meydana gelen taşlı, sopalı kavgalarda toplam da 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye Hınıs İlçesine bağlı Ovakozlu Mahallesinde saat 01. 00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada T.İ., M.İ., Ö.İ., E.A., O.A., Y.A., F.A., S.A., ve O.A., yaralandı.



Palandöken İlçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen kavga olayında ise, H.P., T.P., K.P., M.E., S.E., ve A.E.,



Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı. - ERZURUM