Hindular tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Hindistan ve Pakistan'da yaşayan Hindular tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali, bu senede renkli görüntülere sahne oldu.

Hindular için en önemli festivallerden biri olan Diwali Işık Festivali milyonlarca kişi tarafından kutlandı. Hindistan ve Pakistan'da kutlanan festival, yakılan binlerce fener ve atılan havai fişekler ile renkli görüntülere sahne oldu. Covid-19 salgını gölgesi altında devam eden festival kapsamında ışığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için kandiller veya mumlar yakılıyor. Hindistan'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle halka büyük toplantılardan kaçınmaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, halkın büyük kısmının küçük kutlamaları tercih ettiği görüldü.

Festival kapsamında kullanılan havai fişekler her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, Diwali'den önce birkaç eyalet havai fişek kullanımına tamamen veya kısmi yasaklar getirdi.

Beş gün süren festivalde aile toplantıları yapılır, bağışlarda bulunur ve ayinler yapılır. Bazı kişiler için ise Diwali yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

(Abid Mazhar/İHA)