Trabzon Göç İdaresi Müdürlüğü ile Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen "Hindukuş'tan Zigana'ya, Dombradan Kemençeye Bir Göç Hikayesi" projesi kapsamında, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Pakistan göçmenlerinin katılımıyla el sanatları, fotoğraf, resim, halı, kilim ve geleneksel elbiselerin tanıtıldığı sergi açıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ile Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül'ün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen serginin ardından, projenin tanıtım videosu izlendi.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların "Uluslararası Göçmenler Günü"nü kutlayarak, günün önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ustaoğlu, "Trabzon'da da yüzlerce muhacir kardeşimiz ilimizde misafir olarak kalmakta. İlimizde 12 bin küsur uluslararası veya yabancı diyebileceğimiz vatandaşı misafir ediyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, ensar ve muhacir kardeşliğini günümüzde de yaşatmaya ve yaşamaya çalıştıklarını belirterek, Trabzon'un, bu anlamda kardeşlik ikliminin çok güzel yaşandığı vilayetlerin başında geldiğini kaydetti.

İl Göç İdaresi Müdürü Latifoğlu da 18 Aralık'ın "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kutlandığını ifade ederek, kentte misafir olan binlerce sığınmacıya tüm kamu kurumlarıyla ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül de programa katkı sağlayanlara teşekkür ederek, proje ile ilk etapta 110 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ancak ilk 6 ay içinde şu ana kadar 405 kişiye sertifika vererek projenin ne kadar doğru yolda olduğunu gördüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından farklı ülkelerden kişilerin yer aldığı koro, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ayrıca "Kardeşlik Kültür Mutfağı" adı altında İran, Irak, Afganistan, Suriye ve Türk mutfağından lezzetler de tanıtıldı.

Kaynak: AA