Hindu Kadın, Paylaştığı Fotoğrafta Bacakları Göründüğü İçin Tutuklandı!

Hindistan'da yaşayan kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü için, Hindu polisi tarafından gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan kadın, Hindu dinine uygun hareket etmediğin gerekçesi ile tutuklandı.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ÖZGÜRLÜĞÜNE MAL OLDU

Hindista'da Hinduların yaşadığı Kochi bölgesinde, "adet gören kadınların tapınağa girme" yasağının kaldırılması için mücadele eden kadın hakları aktivisti Rehana Fathima, sosyla medya hesabında paylaştığı fotoğrafta bacakları göründüğü gözaltına alındı. Aktivist, "Hindu dinine uygun hareket etmediği" gerekçesi ile tutuklandı.

Rehana, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Rehana'nın çalıştığı iş yeri ise mahkemenin tam olarak bildirme yapacağı güne kadar kendisini işten uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.