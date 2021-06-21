Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya

Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrinde yaşlı bir Müslüman'ın Hindu aşırılıkçılar tarafından darbedildiği videoyu sosyal medyada dolaşıma soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazetecinin 9 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrinde yaşlı bir Müslüman'ın Hindu aşırılıkçılar tarafından darbedildiği videoyu sosyal medyada dolaşıma soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazetecinin 9 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün internet sitesinde yer alan açıklamada, gazeteciler Rana Eyyub, Saba Nakvi ve Muhammed Zübeyr'in söz konusu paylaşımları nedeniyle halkı isyana teşvik, dini gruplar arasında çatışmayı körüklemek, suç komplosu kurmak, dini inançlara hakaret ve suç işleme niyetiyle hareket etmekle suçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle gazetecilerin 9 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

RSF'nin Asya-Pasifik masası başkanı Daniel Bastard, Uttar Pradesh polisinin suçlamalarının somut delillere dayanmadığı ve açıkça "adli taciz" olduğunu iddia etti.

Bastard, Uttar Pradesh eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'a, söz konusu gazeteciler hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatı vererek güven kazanması çağrısında bulundu.

Hindistan, RSF'nin 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 142. sırada yer alıyor.

Gaziabad'da ikamet eden 75 yaşındaki Abdul Samet, polise yaptığı şikayette, 5 Haziran'da camiye gittiği sırada Hindu aşırılıkçılar tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini söylemişti.

Şikayetinde Samet, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" ve "Vande Mataram (Ana vatana boyun eğiyorum)" gibi Hinduizm'e ve Hindu milliyetçiliğine ait çeşitli sloganlar atmaya zorlandığını belirtmişti.

Saldırganların sakalını kestiğini ve kendisini bıçakla tehdit ettiğini dile getiren Samet, "Beni Pakistan casusu olmakla suçladılar." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada tepki

Samet'i kaçıran Hindu aşırılıkçıların yaşlı adamı darbederken kaydettikleri görüntünün sosyal medyaya düşmesi ise tepkiye yol açmıştı.

Söz konusu videoda yaşlı adamın kalın bir sopayla dövüldüğü, yüzüne tokat atıldığı ve sakalının makasla kesildiği görülüyor.

Aralarında gazeteci, yazar ve siyasetçilerin olduğu çok sayıda kullanıcı, yaşanan olaya tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Süleyman Soylu Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindu aşırılıkçıların bir Müslüman'ı darbettiği videoyu paylaşan gazeteciler, hapis cezasıyla karşı karşıya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 23:58:07. #1.14#

title