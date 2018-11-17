Hindistanlı Yatırımcılardan Türk Markalarına Yoğun İlgi

Hindistanlı yatırımcılar, Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen perakende ve gayrimenkul fuarı MAPIC'te Türk markalarına yoğun ilgi gösterdi.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) açıklamasına göre, 14-16 Kasım'da 24'üncüsü düzenlenen fuar, Türk markaları ile yabancı yatırımcıları bir araya getirdi. 80'e yakın ülkeden 9 bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk markalarına yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından davet geldi.

BMD ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğiyle fuarda ikinci kez kurulan ve 12 Türk markasının yer aldığı Turkish Brands standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 500'e yakın iş görüşmesi gerçekleştiren markalara en büyük ilgiyi Hindistanlı yatırımcılar gösterdi.



Açıklamada fuara ilişkin görüşleri yer alan BMD Başkanı Sinan Öncel, son yıllarda yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisini benimsediklerini hatırlattı.

BMD üyelerinin halen yurt dışında 4 bine yaklaşan mağaza sayısını 2023'te 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini anımsatan Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki diğer sektörel organizasyonlara göre farklı bir kitleye sahip MAPIC'i yurt dışı hedef pazarları ve yeni işbirliği fırsatlarını yakalayacağımız bir platform olarak görüyoruz. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için her zaman öncüler arasında yer aldığımız bu etkinlikte 2014'ten bu yana Turkish Brands (Türk Markaları) standını oluşturuyoruz. Bu yıl ikinci kez İHKİB'in işbirliği ile oluşturduğumuz ve 10'u hazır giyim olmak üzere toplam 12 markamızın yer aldığı standımızda, üç gün boyunca ziyaretçilerimiz ağırladık.

Markalarımız başta Hindistan, ABD, Rusya, Ukrayna ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden teklif aldı. Özellikle 1,4 milyara yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'daki AVM yatırımcılarının markalarımıza ilgisi çok dikkat çekiciydi. Hindistan'da AVM işleten birçok yatırımcı, Cannes'da 'namaste' (merhaba) dedikleri markalarımızı ülkelerine davet etti. Hindistan'ın yanı sıra markalarımızın ABD'deki AVM yatırımcılarından da yoğun ilgi görmesini çok önemsiyorum."

Öncel, katılımcı ve fuarı ziyaret eden Türk markalarının, yatırımcılarla yaptıkları 500'e yakın iş görüşmesinde girişim kabiliyetleri ile farklı pazarlardaki büyüme modellerini küresel yatırımcılara bir kez daha anlatma fırsatı bulduklarını bildirdi.

"Hedeflerimize markalaşarak ulaşabiliriz"

İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca ise Türk hazırgiyim endüstrisinin ham madde kalitesi, güçlü üretim bandı ve markaları ile rakip ülkelerden çok önde olduğunu bildirdi.

Yıl sonu itibarıyla 18 milyar dolara ulaşmasını öngördükleri hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 2023'te en az 30 milyar dolara çıkarmak istediklerini anımsatan Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefe ulaşabilmek için 'fason üretici ülke' kimliğinden sıyrılıp markalaşma sürecimizi hızlandırmalıyız. Son yıllarda hazır giyim üretiminden moda endüstrisine geçişte çok önemli mesafe kat ettik. Hazır giyim ve konfeksiyonda kilogram başına ihracat birim fiyatımız 18-20 dolar düzeyinde. Markalı ürünlerin ihracatında kilogram başına 150-200 dolarlara ulaşma potansiyeline sahibiz. Potansiyeli harekete geçirebilmek ve markalı ihracatımızı arttırmak için İHKİB olarak MAPIC'e milli katılım düzenliyoruz ve aynı zamanda BMD ile iş birliği yapıyoruz. Hazır giyim markalarımıza bu yıl da çok yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından franchise tekliflerinin yanı sıra yoğun şekilde 'gelin ülkemizde mağaza açın' teklifleri aldık."

Karaca, hazır giyim markalarının iş birliği tekliflerini en iyi şekilde değerlendireceklerini ve halen 2 bin civarında olan yurt dışı mağaza sayısını iki yılda 5 bine çıkaracaklarına inandığını aktardı.