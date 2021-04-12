Hindistanlı yaklaşık 1000 Sih, bahar hasat festivali kutlamaları kapsamında Pakistan'a geldi

Hindistanlı yaklaşık 1000 Sih, yıllık bahar hasat festivali (Baisakhi) kutlamaları dolayısıyla Pakistan'a geldi.

Hindistanlı yaklaşık 1000 Sih, yıllık bahar hasat festivali (Baisakhi) kutlamaları dolayısıyla Pakistan'a geldi.

Yetkililer, Sih hacıların Vagah Sınır Kapısı'ndan ülkenin kuzeydoğusundaki Lahor'a geldiklerini belirtti.

Sih topluluğu içerisinde yer alan, topluluğun liderlerinden Sardar Gurumit Singh Bog, yaptığı açıklamada, Pakistan'a vize konusunda teşekkür ederek, dindaşlarının bahar hasat bayramı festivaline katılmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

10 gün sürecek festival ayrıca Sih takviminde yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Festivalin 22 Nisan'da sona ermesi planlanıyor.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan "Dini Mabetleri Ziyaretlere İlişkin Protokol" çatısı altında her sene çok sayıda farklı din mensubu Hindistanlı, dini festivallere ve etkinliklere katılabilmek için Pakistan'ı ziyaret ediyor.

Hint vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizmin en önemli tapınaklarından Gurdvara Darbar Sahip'te hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 10 aylık sürede 2019'da tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı