Hindistanlı tamirci sosyal mesafeli motosiklet yaptı Hindistan'da korona virüs pandemisinde sosyal mesafenin önemini vurgulamak isteyen genç, sosyal mesafeli motosiklet yaptı.

Hindistan'da korona virüs pandemisinde sosyal mesafenin önemini vurgulamak isteyen genç, sosyal mesafeli motosiklet yaptı.

Hindistan'da Partha Saha adlı tamirci, ülkesinde karantinanın 3 Mayıs'a kadar uzatılmasının ardından virüse karşı savaşın kısa sürede bitmeyebileceğini fark ederek sosyal mesafe kuralını koruyan bir motosiklet yaptı. Tamirci, motosiklette iki kişinin arasında bir metrelik mesafe kalmasını sağladı. Eski bir motosikleti satın alan Saha, motoru sökerek tekerlekler arasına bir metrelik metal demir ekledi. Saha, "Artık 8 yaşındaki kızımla güvenli mesafeyi koruyabilirim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA