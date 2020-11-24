Hindistanlı girişimci kurduğu şirketle Türkiye'ye yeni yazılım uzmanları kazandırıyor

Hindistanlı girişimci Thoufeeque Saheer, Amerika'da kurduğu yazılım şirketinin bir benzerini Eskişehir'de kurarak Türkiye'ye yeni yazılım uzmanları kazandırmaya başladı.

Hindistanlı girişimci Thoufeeque Saheer, Amerika'da kurduğu yazılım şirketinin bir benzerini Eskişehir'de kurarak Türkiye'ye yeni yazılım uzmanları kazandırmaya başladı.

Hint girişimci Saheer, 2019 yılında ABD temelli yazılım geliştirme kursunun Türkiye ayağını, öğrenci nüfusuyla öne çıkan Eskişehir'de kurdu. Bilgi teknolojilerinde yetişmiş eleman açığının fazla olduğunu vurgulayan Saheer, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin de belirttiği üzere ihtiyaç çok, ancak yazılımda kişileri doğru alana yönlendirmek asıl mesele. Bu konuda Türk gençleri dezavantajlı konuma düşüyor çünkü uluslararası firmalarda işlerin nasıl yürüdüğünü ve en çok hangi alanlarda eksik olduklarını bilmiyorlar" dedi.

Archi's Academy'nin kurucusu Thoufeeque Saheer, yazılım kursuna kaydolan kişileri istihdam konusunda desteklediklerini belirterek, "Açtığımız kurslarla IT sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize teknik bilgilerin yanında mülakat taktikleri ve iletişim becerileri de kazandırıyoruz" dedi.

"TÜRKLERİN YAZILIM SEKTÖRÜNDE POTANSİYELİ YÜKSEK"

Kendisi de yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanında çalışan Saheer, Türkiye'deki gençliğin, problemlere pratik çözümler sunabildiğini ve yazılım alanında potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Yatırımını buraya yapmadan önce gerekli araştırmayı yaptığında, bundan 10-20 yıl önce yeni mezun bir mühendisin kolaylıkla iş bulabildiğini, ancak günümüzde ise sektörde mühendislik eğitimine ek beceriler gerektiğini belirtti. Saheer, bu potansiyeli kullanarak gençlere uzaktan çalışma alanında yeni bir iş kapısı sağlayacağını vurguladı.

"GERÇEK PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Saheer, Archi's Academy eğitim programının, özellikle yazılım geliştirme, önyüz geliştirme, proje yönetimi ve web tasarım başta olmak üzere, birçok bilgi teknolojisi alanına odaklandığını ifade etti. Saheer, "Uzaktan eğitim programına göre, programa kayıt olan kişiler, yedi aşamalı bir sürece tabi tutuluyor. İlk aşama olan temel eğitimden sonra, dersler, adayın güçlü yönlerine ve seçmek istediği uzmanlık alanına göre yönlendiriliyor. Program süresince adaylar gerçek ticari bir proje üzerinde çalışıp yazılım geliştiriyorlar. Böylece kursu tamamladıklarında iş başvurusu yapacakları zaman port folyoları da hazır olmuş oluyor. Akademide kodlama ile eş zamanlı olarak, ekip çalışması, iletişim ve problem çözme becerisine yönelik dersler de veriliyor. Bire bir mentorluk hizmeti ve kurs sonrasında istihdam ve kariyer yönetimi imkanı sunuluyor" dedi.

"PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRİN"

Akademinin mevcut kursiyerlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Victor Muya, aldığı eğitim hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtti.

"Teknoloji dünyası hızla değişen bir dünya. Dolayısıyla, bu değişimlere uyum sağlayabilmeniz lazım. Akademideki eğitim programı sayesinde eksiklerimi tamamlamış oldum. Bu çok iniş çıkışlı bir süreç ve zaman zaman çok çalışma gerektiriyor. Ancak burada asıl fark oluşturan nokta güvendiğim takım arkadaşlarıyla çalışabilmem oldu. Pandemi döneminde sadece oturarak vakit geçirmek istemedim. Yerine bunu fırsat bilerek yazılım sektörüne atandım."

Diğer yandan akademi, eğitime ilk olarak 15 kursiyerle başlamış olup, olumlu geri dönüşlerle ekibini büyütmeyi düşünüyor. Ekip şuan yazılım geliştirerek uzaktan çalışmak isteyen ve Covid-19 pandemisini fırsata çevirmek isteyen adayların başvuruları almaya devam ediyor.

(Moshıur Rahman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı