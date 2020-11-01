Hindistanlı doktoru kandırarak 93 bin dolara 'Alaaddin'in Lambası'nı sattılar
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Hindistanlı doktoru kandırarak 93 bin dolara 'Alaaddin'in Lambası'nı sattılar

01.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:55
Hindistanlı doktoru kandırarak 93 bin dolara 'Alaaddin'in Lambası'nı sattılar

Hindistan'da bir doktora geçen Pazar günü 93 bin dolara "Alaaddin'in Lambası" olduğunu iddia ettikleri nesneyi satan iki dolandırıcı, polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan'da bir doktora geçen Pazar günü 93 bin dolara "Alaaddin'in Lambası" olduğunu iddia ettikleri nesneyi satan iki dolandırıcı, polis tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılardan birinin satış esnasında, masaldaki cin gibi giyinerek lambadan çıkmış gibi yaptığı ve doktoru bu şekilde kandırdıkları ifade edildi.  

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Laeek Khan adlı doktor, polise başvurarak iki kişinin kendisine Aladdin'in Lambası'nı sattığını ancak satın aldıktan sonra 'lambayı' ovuşturduğunda dileklerini yerine getireceğine inandığı cinin ortaya çıkmaması üzerine dolandırıldığını anladığını ifade etti. Polis, Khan'ın nesneye 93 bin dolar ödediğini belirterek iki dolandırıcıyı Perşembe günü gözaltına aldıklarını açıkladı.  

CİNİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ DOLANDIRICI OLDUĞUNU DAHA SONRA ANLADI

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre Dr. Khan, şikayetinde adamlardan birinin satış sırasında lambadan bir cin çıkardığını söyledi. Dr Khan'ın, daha sonra cinin aslında kılık değiştirmiş dolandırıcılardan biri olduğunu fark ederek polise şikayetçi olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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