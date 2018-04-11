Hindistanlı Din Adamı Otomobili Cinsel Organıyla 30 Metre Çekti

Hindistan'da dini bir lider, cinsel organına bağladığı iple yüzlerce kilo ağarlığındaki otomobili çekti.

ARACI 30 METRE SÜRÜKLEDİ

Dini liderin cinsel organıyla otomobilii 30 metre sürüklediği anlar müritlerini galeyana getirdi.

HAYRAN KİTLESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yıllar önce günahlarından arınmak için inzivaya çekilen dini lider geri döndüğünde gücünün onlarca fiziki gücünün onlarca kat arttığını söyledi. Cinsel organıyla otomobili 30 metre sürükleyerek iddiasını ispat eden dini liderin hayranları her geçen gün biraz daha artmaya başladı.