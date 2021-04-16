Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti
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Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti

Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

YENİ Aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), ABD'den hammadde ihracatı ambargosunu kaldırmasını talep etti.

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YENİ Aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), ABD'den hammadde ihracatı ambargosunu kaldırmasını talep etti.

SII Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını üretmek için gereken hammaddelerin ihraç edilmesine yönelik ambargoyu kaldırmasını istedi.

Poonawalla, "Bu virüsü yenmek ve aşı üretiminin hızlanabilmesi için ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 117 milyon 223 bin 509 doz olduğunu duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 217 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1185 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174 bin 308'e yükseldi.

Hindistan Serum Enstitüsü, artan vakalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ihtiyaç durumdaki düşük ve orta gelirli ülkelere aşı ulaştırmayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) ve İngiltere ile Kanada gibi ülkelere taahhüt ettiği aşıların ihracını ertelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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