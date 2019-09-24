Hindistanlı Ahmet ile Kayserili Saliha'nın aşkında mutlu son

24.09.2019 11:18

Hindistan'da yaşayan 27 yaşındaki Ahmet Fawaz, binlerce kilometre uzaktan eğitim için geldiği Türkiye'de bulduğu aşkı için aile engelini de aşarak Kayserili Saliha Ceylan ile evlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Saliha Ceylan, yaklaşık 3 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Fawaz'a Türkçe öğretmeye başladı.

Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Ahmet ve Saliha, evlenmeye karar verdi ve bu durumu ailelerine anlattı.

Ailelerinin karşı çıkmasına ve tüm engellere rağmen Ahmet ve Saliha, evlilik kararından dönmedi.

Zamanla ailelerinin de kararlarını onayladığı çift için Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hint ve Türk geleneklerine uygun kına gecesi ve düğün yapıldı.

Kına gecesinde Hindistan'ın geleneksel kıyafetlerini giyen gelin ve damat, Hint ve Türk müzikleri eşliğinde eğlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı kına gecesinde davetlilerle halay çeken, oyun havaları eşliğinde oynayan "yabancı damat", sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

İlçedeki bir salonda yapılan düğün töreni ile dünyaevine giren genç çifti, Hindistan'dan gelen yakınları da yalnız bırakmadı.

"Sonuna kadar el ele tutuşup yürüyeceğiz"

Saliha Ceylan, nikah öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Fawaz ile evlenme konusunu ilk annesine açtığını ve "olmaz" cevabıyla karşılaştığını söyledi.

Fawaz'ı ailesi ile tanıştırmak için Kayseri'ye çağırdığını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Dil, kültür ve yemeklerimiz bile farklıydı. Ancak ailemle tanıştırdıktan sonra ona karşı bakışları değişti. Fawaz inşaat mühendisi ben de resim öğretmeniyim. Bundan sonraki hayatımızı Suudi Arabistan'da sürdüreceğiz. Türkiye'ye de ilerleyen yıllarda bir dönüş olabilir. Hindistan'a ise tatil amaçlı gideriz. Aşk engel tanımıyor. Ne dil ne ırk hiçbir şey. Sadece gönüllerin bir olması önemli. Aileler biraz bu işi zorlaştırıyor, bu da iyi niyetlerinden kaynaklanıyor ancak sevgimizi gördükten sonra evlenme aşamasına kadar gelebildik."

Ahmet Fawaz ise gerçek aşkı Türkiye'de bulduğunu ve hayatının en güzel günlerini yaşadığını söyledi.

Hindistan'ın bir köyünde doğduğunu anlatan Fawaz, memleketi ile Türkiye arasında yaklaşık 10 bin kilometre mesafe bulunduğunu dile getirdi.

Aileler arasında anlaşmazlıklar olduğunu, bunu da sabrederek aştıklarını vurgulayan Fawaz, "Dil bir sıkıntı ancak bu önemli değil, önemli olan sevgi ve anlaşmak. Biz sonuna kadar el ele tutuşup yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA