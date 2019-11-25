Hindistanın Pune şehrine lüks otel yatırımı

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:38

Ritz-Carlton, Panchshil Realty tarafından geliştirilen ikinci otelini Hindistan'nın Pune şehrinde hizmetealdı.



Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C ikonik lüks otel markası altında Hindistan'daki ikinci oteli Ritz-Carlton, Pune'nin açılışını gerçekleştirdi. Pune'de lükslüğü geliştirmeyi amaçlayan otelin tasarımı, klasik ihtişamın ve zamansız inceliğin birleşimi olup hem geleneksel, hem de modern fikirler sunuyor.



35 lüks süit oda sahip otel, gün boyu farklı gastronomi sunumları yapıyor. Restoranı ile ayrıcalıklı gastronomi özellikleri barındıran otelde bir çok olanak bulunuyor.



Yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik şık tasarımlı ziyafet alanlarına sahip olan otel, iş toplantılarından sosyal etkinliklere kadar her türlü toplantıların gerçekleştirilmesine imkan veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA